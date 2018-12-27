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توفيق عكاشة: السادات مواليد برج الزعامة الجدي .. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة؛ إن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات؛ واحد من أعظم القادة في تاريخ مصر؛ مرددا: « لقد عشت أحدى عشر عاما قاد فيها السادات أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث».

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن السادات تولي مقاليد الحكم ومصر تعاني من مرارة الهزيمة؛ والم الإنكسار؛ ولم يهدأ إلا بالوصول الي النصر وتحرير سيناء.

واشار عكاشة، أن السادات مات شهيدا بعد تحقيق النصر الذي حلم به طوال حياته؛ منوها أن السادات كان متميزا في صناعة الأحداث لانه من مواليد برج الجدي برج الزعامة.

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