إليسا تخضع لجلسة علاج كيماوى من سرطان الثدى.. فيديو

نشرت مجلة الجرس اللبنانية مقطعا مصورا عبر صفحتها على موقع انستجرام تظهر خلاله الفنانة اللبنانية إليسا أثناء خضوعها لجلسة كيماوى.



كانت إليسا، أعلنت قبل فترة تعرضها لسرطان الثدى، مما أكسبها تعاطفا شديدا عبر حملة من جمهورها.



وقدمت إليسا التهنئة لمتابعيها على تويتر قبل أيام وقالت :" الليلة ليلة الميلاد.. ميلاد مخلصنا ورمز الحب والعطاء على مر التاريخ.. ينعاد عليكن كلكن من كل قلبي.. انتو العيد، وإنتو القوة دايما.. بحبكن".



