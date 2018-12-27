غلق مطلع كوبري أكتوبر للقادم من ميدان الجلاء لمدة ٣ أيام



اعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بكوبرى 6 أكتوبر وذلك بنطاق المحافظة ، مما يستلزم غلق مطلع ومنزل شاهين بشكل كامل وغلق مطلع كوبرى أكتوبر للإتجاه القادم من نفق الجلاء جزئيًا لمدة 3 أيام تبدأ من الساعة الـ 12 صباح الجمعة، وحتى الساعة الـ 5 من صباح الأحد.



وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار سعى المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المرور على مختلف المحاور من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية وإزالة المعوقات المسببة للإختناقات المرورية .



وشدد محافظ الجيزة على مسؤولى الإدارة العامة للمرور بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال ، على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية ولجان المرور لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .