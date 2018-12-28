قوافل تعليمية للطلاب برشيد والمحمودية برعاية وزارة الشباب.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة قوافل تعليمية للعام الدراسي الجديد على مدار يومى 27 و28 من ديسمبر الجارى لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بإدارتى رشيد والمحمودية.



يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة.



ونفذت مديرية الشباب على مدار يومين القوافل التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بإدارة رشيد والمحمودية إجمالى حضور ١١٥٠٠، وشمل الجانب التعليمي شرح ومراجعة أهم النقاط في المنهج وتدريب الطلبة علي كيفية الإجابات في الامتحان بمشاركة نخبة من المعلمين المتخصصين المعتمدين أكاديميا من وزارة التعليم ومقدمي المواد بقنوات التليفزيون.



تضمنت قوافل الشباب والرياضة فى الجانب الدينى تنظيم ندوات دينية بالمساجد والقاعات ومراكز الشباب والرياضة برشيد والمحمودية.