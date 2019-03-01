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موسكو: روسيا اضطرت لاستخدام" الفيتو" لأن المشروع الأمريكي لا يهدف إلى حل مشكلة فنزويلا

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:56 ص
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
أ ش أ
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن روسيا اضطرت لاستخدام حق النقض " الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على المشروع الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا، كونه لا يهدف لمعالجة قضاياها.

وقال نيبينزيا :" اضطررنا لاستخدام حق النقض الفيتو، لأن المشروع الأمريكي لا يهدف إلى حل مشكلة فنزويلا".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق اليوم قرارين متعارضين تقدمت بأحدهما الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لانتخابات جديدة في فنزويلا وادخال المساعدات إلى البلاد، وواجه القرار فيتو من روسيا والصين، بالمقابل دعا القرار الروسي إلى حفظ استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال "آلية مونتيفيديو، وواجه القرار رفض 7 دول وامتناع 4 عن التصويت مقابل تأيدد 4 فقط دول له.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي..واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده..وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان وايدو.

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