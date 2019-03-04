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إخواني منشق يناشد السيسي بتدشين متحف لتوثيق جرائم الجماعة الإرهابية

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:47 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تعكف على تزوير التاريخ لتحويل الظالم إلى مظلوم.

وتابع البشبيشي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين متحف أو معرض دائم لتوثيق جرائم الإخوان، حتى لا يزور الإخوان التاريخ ويجندون أجيالا جديدة"، معلقًا: "الشعب المصري طيب ومسالم ولا يحمل عداء لأحد".

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