السيطرة على حريق بمجمع محاكم المنصورة

تمكنت القوات المكلفة بتأمين مبنى مجمع محاكم المنصورة من السيطرة على حريق محدود شب فى بعض المخلفات بالطابق الثانى بمحكمة الأسرة بالمبنى، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من قوات تأمين مجمع محاكم المنصورة بانبعاث دخان من إحدى الغرف بالطابق الثاني بمحكمة الأسرة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة 6 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة الى مكان البلاغ، حيث تبين أن حريق محدود شب بمخلفات أوراق بالطابق الثاني وتمكن أفراد التأمين من إخمادها قبل امتدادها لباقي الطوابق.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.