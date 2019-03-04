رئيس الكيان الصهيوني يرد على اتهامات نتنياهو

انتقد رئيس الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، الاتهامات الموجهة له من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقوله "إنه مع اتساع الفجوة، تتحقق إمكانية عدم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرًا في حديثه إلى أن ريفلين تآمر ضده، وسعى لسحب مهمة تشكيل الحكومة المقبلة من بين يديه.





ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن ريفيلن رده "لن نسمح بمحاولات تشويه سمعة رئيس إسرائيل من قبل أي شخص على الساحة السياسية حتى لو كان رئيس الوزراء، وسأتخذ القرارات وفقًا لنتائج الإنتخابات وكذلك المشاورات، كما فعل جميع رؤساء إسرائيل على مر السنين".



