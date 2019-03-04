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أخبار العالم

رئيس الكيان الصهيوني يرد على اتهامات نتنياهو

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:41 م
صدى البلد
عرفة البنداري
انتقد رئيس الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، الاتهامات الموجهة له من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقوله "إنه مع اتساع الفجوة، تتحقق إمكانية عدم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرًا في حديثه إلى أن ريفلين تآمر ضده، وسعى لسحب مهمة تشكيل الحكومة المقبلة من بين يديه.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن ريفيلن رده "لن نسمح بمحاولات تشويه سمعة رئيس إسرائيل من قبل أي شخص على الساحة السياسية حتى لو كان رئيس الوزراء، وسأتخذ القرارات وفقًا لنتائج الإنتخابات وكذلك المشاورات، كما فعل جميع رؤساء إسرائيل على مر السنين".

وكان نتنياهو قد قال في اجتماع لأعضاء حزب الليكود، إنه كلما زادت الفجوة في عدد المقاعد بين الليكود وقائمة "كاحول لفان" التي يتزعمها بيني جانتس، كلما تضاءلت فرصه في تكليف ريفلين له بتشكيل الحكومة".

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