حبس جدة قتلت حفيدها بسبب تبوله في شقتها بدار السلام

بدأت النيابة العامة التحقيق ، مع سيدة لاتهامها بقتل حفيدها بالتعدى عليه بالضرب حتى الموت داخل شقتها بدار السلام ، حيث وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد والتعذيب بعد اكتشاف وجود إصابات ظاهرة بجسد الطفل ، وقررت حبسها ٤ أيام على ذمة التحقيق.



تلقى قسم شرطة دار السلام ، بلاغا بالعثور على جثة الطفل ٦ أعوام مقيم محل البلاغ وبه عدة إصابات متفرقة بجسده.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الطفل المتوفى يقيم بصحبة شقيقه طرف جدته لوالده "ربة منزل" ، ومقيمة بمحل البلاغ نظرًا لانفصال والديهما منذ 4 سنوات، وعدم تواجد والده بصفة دائمة بالمنزل ، وأن الأخيرة دائمة التعدى على المجنى عليه وتعذيبه وأنها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.



وبمواجهتها أقرت بالتعدى على المجنى عليه باستخدام ماسورة حديدية بسبب تبوله في شقتها، وحال قيامها بإيقاظه اكتشفت وفاته ، تم إرشادها ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.