احذري هذه الأمور عند قدح الزبدة الفلاحي

تحتاج الزبد لمعاملة خاصة خلال تسييحها وتحويلها إلى سمن بلدي صافي، وعدم الانتباه لها قد يتسبب في احتراقها بالكامل مما يكلفنا خسارة ثمنها ونكهتها، لهذا نستعرض في السطور التالية، أبرز الأخطاء التي تتسبب في احتراق الزبدة خلال إذابتها وتحويلها لسمن كما ذكر موقع wikiHow.





الحرارة العالية

لابد عند وضع الزبد على النار لإذابتها أن تكون الحرارة منخفضة تمامًا؛ لأن وضعها على نار عالية أو حتى متوسطة يحرقها سريعًا، فلا بد من حرارة منخفضة لتتحول لونها الأبيض إلى أصفر صاف جدًا مثل السمن العادي واختفاء الرغوة منها.





عدم التقليب

خلال إذابة الزبد وتركها على النار للغليان يجب الاهتمام بتقليبها من آن لآخر حتى تظهر على وجهها الرغوة البيضاء ويجب الاستمرار في التقليب حتى تختفي هذه الرغوة ويتبخر الماء منها وتتحول لسمن صافِ، ولكن مع عدم التقليب لا تذاب الزبدة جيدا ولا تنفصل السمنة سريعًا منها.





المدة الطويلة

لا يشترط ترك الزبده لتسييح خلال مدة طويلة ولكن الأهم هو متابعتها وتنفيذ الخطوات السابقة، وعند ظهور السمن واختفاء الرغوة وتكون المورتة يجب رفعها فورا من على النار حتى لو كنت هادئة؛ لأن تركها لمدة أطول على النار دون داعي يتسبب في احتراقها فورا وتحولها للون الأسود.





تخزين المورتة