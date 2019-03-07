السجن المؤبد لمتهم فى خلية الصواريخ

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة المتهم أسامة السعيد محمد بالسحن المؤبد بإعادة محاكمته بـ "خلية الصواريخ" لاتهامه بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.



صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.



وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

