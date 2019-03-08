الاتحاد الدولي يوجه صفعة جديدة لتشيلسي

يستعد الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوجيه صفعة جديدة الي ادارة نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك وفقًا لعدد من التقارير الصحفية الإنجليزية.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الفيفا رفض الاستئناف الذي تقدمه به تشيلسي، للسماح له بإجراء صفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وكان تشيلسي قدم استئنافًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإيقاف العقوبات التي تعرض لها بسبب انتهاكه لقوانين التعاقد مع لاعبين قصر.



يذكر أن الفيفا أصدر قرارًا في وقت سابق من الموسم بحرمان تشيلسي من إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين بسبب مخالفاته، بالإضافة إلى تغريمه 600 ألف دولار.



ويعاني تشيلسي من موسم غير جيد حتى الآن، تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، الذي كان يرغب في دعم الفريق في الصيف المقبل بعدد من الصفقات، لإعادته إلى المنافسة على الألقاب بقوة.



ويحتل تشيلسي، المركز السادس في الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة.