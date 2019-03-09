متظاهرو السترات الصفراء بفرنسا يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع 17 على التوالي

يحتشد المئات من عناصر حركة السترات الصفراء اليوم السبت في العاصمة الفرنسية وعدد من المدن الاخرى للانطلاق في مظاهرات الأسبوع الـ 17 على التوالي من الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون



وعلى الرغم من تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب المتظاهرين، إلا أن المحتجين ذوي السترات الصفراء، غير الراضين عن السياسات الاجتماعية للحكومة، استمروا في الاحتشاد في جميع أنحاء البلاد.



وبدأت مظاهرات واسعة النطاق في فرنسا في 17 نوفمبر من العام الماضي في أعقاب قرار الحكومة برفع الضرائب على الوقود.



وخلال الحدث، شارك نحو 39300 شخص في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.



كما شارك نحو 39300 شخص في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا خلال الحدث، وهو انخفاض واضح منذ ذروة 282.000 خلال بداية حركة "السترات الصفراء".