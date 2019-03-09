نبيل الحلفاوي عن لقاء الأهلي وفيتا كلوب: مباراة عصيبة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إنتهاء الشوط الأول من مباراته أمام فيتا كلوب الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له على تويتر، قال فيها: «كما توقعت.. مباراة عصيبة وثقيلة.. خسرنا الشناوي. ربنا يوفق على لطفي .. لابد من اللعب بلمسة واحدة في ظل الضغط العالي .. لفيتا. ولتجنب المزيد من الإصابات .. أزارو أنسب بدنيا من أجايي لهذه المباراة. وليبق مروان».



وانتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي المصري ونادي فيتا كلوب الأنجولي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولا يزال الأهلي متصدر مجموعته برصيد 7 نقاط يليه نادي سيمبا بطل تزانيا برصيد 5 نقاط.