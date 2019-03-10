وزيرة ألمانية عن الهواتف: التكنولوجيا اللعينة اقتحمت منزلي

رفضت وزيرة الأسرة في ألمانيا فرانتسيسكا جيفي التطفل التكنولوجي في حياة أسرتها وظلت في منأى عن وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت أن تكون منصة إعلامية فقط أو نافذة على العالم.



نقلت صحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج الألمانية عن جيفي، إنها ظلت تحارب التكنولوجيا اللعينة من الدخول لمنزلها، ولكنها اكتشفت أنها مؤخرا اقتحمت منزلها، عندما وجدت ابنها صاحب الـ 9 أعوام يلعب إحدى الألعاب التكنولوجية.



وأضافت: "انزعجت كثيرا لرؤيتي ذلك المشهد في منزلي لأن تلك التكنولوجيا الجديدة تسرق من عمر أطفالنا، لذلك يجب أن يكون هناك قواعد لاستخدامها".



وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أوقاتا يمكن استخدام الهواتف الذكية، وهناك أوقات ممنوع منعا باتا، فغير مسموح باستخدام الهاتف أثناء تناول الطعام على الإطلاق مهما بلغت الضرورة، وأن الوقت المسموح باستخدامه فيه قد يكون ساعة على الأكثر.