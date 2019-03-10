نشأت الديهي يحبس دموعه على الهواء بسبب يوم الشهيد.. فيديو

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم الشهيد، قائلا: "هذا اليوم يعتبر من أصعب أيام العام ".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الرجولة ظهرت في أبهى أشكالها في قصص الشهداء الأبطال في يوم الشهيد.



وأوضح "الديهي"، أن احتفالية الدولة المصرية بيوم الشهيد تؤكد أن هذا الوطن لن ينكسر ولن يضيع، قائلا: "ما حدث اليوم هو بمثابة ملحمة وطنية وتعليمية كيف تكون رجل ".



وأكد "الديهي"، أن دموع أهالي الشهداء خلال الاحتفالية بمثابة دافع قوي لجميع المصريين حتى يتقدم هذا الوطن .

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