ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نشأت الديهي يحبس دموعه على الهواء بسبب يوم الشهيد.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
عقب الإعلامي نشأت الديهي، على احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم الشهيد، قائلا: "هذا اليوم يعتبر من أصعب أيام العام ".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الرجولة ظهرت في أبهى أشكالها في قصص الشهداء الأبطال في يوم الشهيد.

وأوضح "الديهي"، أن احتفالية الدولة المصرية بيوم الشهيد تؤكد أن هذا الوطن لن ينكسر ولن يضيع، قائلا: "ما حدث اليوم هو بمثابة ملحمة وطنية وتعليمية كيف تكون رجل ".

وأكد "الديهي"، أن دموع أهالي الشهداء خلال الاحتفالية بمثابة دافع قوي لجميع المصريين حتى يتقدم هذا الوطن .
ـ

ترشيحاتنا

قرد بدرجة لص.. حاول سرقة حقيبة سائح في الصين

من خلالها تم غزو العراق.. أمريكا تخسر قاعدة عسكرية سرية.. لهذا السبب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 بعد ثنائية ماني وفيرمينو مع ليفربول

إثيوبيا تعلن حدادا عاما على ضحايا الطائرة المنكوبة

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

إنجازات جديدة للمرأة السعودية .. هيئة حقوق الإنسان تكشف عن مفاجأة

نفق للهروب وقاعة مضادة للرصاص و70 رجل أمن لحماية مارك زوكربيرج من القتل

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

رفضت العمل خادمة .. وفاة ربة منزل أشعل زوجها فيها النار بالسويس

أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

ثروت الخرباوي يكشف قتلة المتظاهرين بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟