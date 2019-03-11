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تعليم

المحرصاوي: ندرس إدراج التعليم الفني بجامعة الأزهر.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:46 ص
محرر صدى البلد يحاور
محرر صدى البلد يحاور رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن إدراج التعليم الفني بالجامعة يتم دراسته الفترة الحالية من خلال استحداث معاهد عليا.

وأضاف المحرصاوي، في حوار لصدى البلد، أنه يتم دراسة عمل لائحة مالية وإدارية حتى تستطيع الجامعة الإنفاق على هذه المعاهد وعدم تكلفة الدولة أو الجامعة بإنشاء مباني جديدة ولكن سيتم الاستفادة من الكليات في الفترة المسائية حتى لا يكون هناك إهدار مال عام.

وأشار إلى أن الجامعة ليست مسئولة عن استيعاب كل خريجي الثانوية ولكنها مطالبة باستيعاب كل من يريدون استكمال التعليم العالي أما من لا يريدون يمكن أن نفتح لهم معاهد حتى يكملون تعليمهم ولكن البعض يحملون الجامعة فوق طاقتها لاستيعاب كل الطلاب.

وكشف المحرصاوي، عن دور الجامعة في خدمة المجتمع، منوها أنه يتم تسيير أربع قوافل بمعدل كل أسبوع أو عشرة أيام إلى محافظات وقرى مصر بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وتقوم هذه القوافل تقوم بإجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين وإجراء العمليات الصغرى أما العمليات الكبرى تحول إلى مستشفيات الأزهر كما تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية وكذلك نشر صحيح الإسلام.
المحرصاوي: ندرس إدراج التعليم الفني بجامعة الأزهر.. صور
المحرصاوي: ندرس إدراج التعليم الفني بجامعة الأزهر.. صور

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