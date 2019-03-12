مقتل 7 جنود من جيش مالي في انفجار استهدف عربات عسكرية بوسط البلاد

أعلن المتحدث باسم الجيش المالي دياران كوني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض عربات عسكرية تابعة للجيش لهجوم بعبوات ناسفة لدى مرورها في منطقة موبتي وسط البلاد.



ونقل موقع "مالي ويب" الإخباري عن تغريدة على الحساب الرسمي للقوات المسلحة المالية على "تويتر"، "أن عربتين عسكريتين تعرضا لهجوم بعبوات ناسفة، في الأغلب ألغام، بمنطقتي ديالوبي وهومبوري بمدينة موبتي".



وأشار الموقع إلى أن السجلات المبدئية تشير إلى مقتل 7 جنود على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح بالغة، موضحا أنه من بين القتلى 3 جنود مسجلين في ديالوبي و4 آخرين مسجلين في منطقتي بوني وهومبوري.