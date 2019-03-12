ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 7 جنود من جيش مالي في انفجار استهدف عربات عسكرية بوسط البلاد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:51 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الجيش المالي دياران كوني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض عربات عسكرية تابعة للجيش لهجوم بعبوات ناسفة لدى مرورها في منطقة موبتي وسط البلاد.

ونقل موقع "مالي ويب" الإخباري عن تغريدة على الحساب الرسمي للقوات المسلحة المالية على "تويتر"، "أن عربتين عسكريتين تعرضا لهجوم بعبوات ناسفة، في الأغلب ألغام، بمنطقتي ديالوبي وهومبوري بمدينة موبتي".

وأشار الموقع إلى أن السجلات المبدئية تشير إلى مقتل 7 جنود على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح بالغة، موضحا أنه من بين القتلى 3 جنود مسجلين في ديالوبي و4 آخرين مسجلين في منطقتي بوني وهومبوري.

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

رد ناري من محمد صلاح بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير

الريان: للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب لرشاقتها وللرجل الزواج مرة أخرى.. فيديو

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

كاف يرفع درجة الاستعداد لموقعة الأهلي وشبيبة الساورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

متحدث الوزراء: اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني بحث سبل زيادة الاستثمارات
الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟