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مها غانم تحذر الأطفال من تناول أدوية تؤدي إلى الوفاة.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:53 م
خطورة الأدوية علي
خطورة الأدوية علي الأطفال
حسام الحارتي
حذرت الدكتورة مها غانم، المشرف العام على مركز السموم، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من أن تناول الأطفال للدواء المتواجد داخل المنزل، يؤدي إلى الوفاة مشيرة إلى ارتفاع نسبة الوفاة بين الأطفال خلال الفترة الماضية .

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one"، أن هناك بعض الكحوليات المتواجدة في العطور تؤدي إلى وفاة الأطفال نظرا لتأثيرها الشديد عليهم.

وأوضحت أن هناك بعض الأدوية تؤدي إلى وفاة الأطفال ، من بينهم أدوية السكر، والضغط ، وأمراض القلب ، وغيرها ، مطالبة الأمهات بالتوجه إلى أقرب مركز السموم في حالة تناول الطفل أي أدوية .

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