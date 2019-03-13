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حوادث

حبس 4 بعد وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:35 م
صدى البلد
اسلام مقلد
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس 4 عمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، مما نتج عنه وفاة عامل آخر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وظروف الواقعة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل قديم يمتلكه أحدهم في استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها.

وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم العثور على حفرة بعمق 20 مترا، وبجوارها أحبال وسلالهم وأدوات الحفر، وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد وفاة عامل أثناء ذلك وتوجه أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، وتم ضبطهم واستدعاء زوجة المتوفي.

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب.

كان ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بشارع السبع بنات في عزبة خير الله ، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات.

وعلى الفور تم استهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار ملك المتهم الأول.

كما عثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن «صاروخ قطع ، هيلتى ، ماكينة لحام كهربائية ، كوريك ، خرطوم شفط مياه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأمر بعرضهم على النيابة للتحقيق.

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