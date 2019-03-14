البحوث الإسلامية يعلن نتيجة مسابقة الابتعاث لعام 2019

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، عن نتيجة اختبارات مسابقة الابتعاث العامة للعام الحالي 2019 في التخصصات الشرعية والعربية والثقافية والوعظ، حيث تأتي المسابقة السنوية للابتعاث في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة.



كانت المسابقة مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.



يمكن التعرف على النتيجة من خلال رابط الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على "فيس بوك".