مد معرض منتجات الشباب الحرفية واليدوية برياضية بورسعيد أسبوع

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور علي أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة معرض منتجات الشباب الحرفية واليدوية بالمدينة الرياضية.



جاء ذلك بحضور أكثر من ٢٠ عارضا من الشباب والفتيات أصحاب مشروعات الـ ٥٨ مصنعا والصناعات الصغيرة اليدوية والحرفية مثل:-منتجات الأحذية والشنط الجلدية والكرتون والمنتجات الورقية والملابس اليدوية والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والكروشيه والإكسسوارات والمأكولات والوجبات المنزلية وغيرها من المنتجات ذات الطابع اليدوي.



يأتي هذا المعرض تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أشرف صبحي وزير وذلك ضمن المعارض التي تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الإدارة العامة للمشروعات) بوزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب.



وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت الموافق ٢٣ مارس حيث قرر محافظ بورسعيد خلال تفقده للمعرض مد العمل به أسبوعا آخر استجابة للأصحاب المنتجات وتحقيق الغرض المخصص من أجله.



ومن جانبه أشاد محافظ بورسعيد بجهود الشباب المشاركين في المعرض وجودة المعروضات وهو ما جعله يقرر مد العمل به، مؤكدا أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لاسيما أن التجربة الناجحة لمشروع الـ58 مصنعا شجعت المحافظة علي الإقدام في إقامة المجمع الصناعي الثاني للصناعات البلاستيكية.