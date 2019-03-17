السبب غريب.. فيتا كلوب يشكو سيمبا التنزاني للكاف

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة نادي فيتا كلوب الكونغولي تعتزم إرسال شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي سيمبا التنزاني، لقيامهم برش مادة غير معروفة في غرفة خلع الملابس قبل مبارتهما في الجولة الأخيرة.



وتغلب الفريق التنزانى على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف فى اللقاء، الذى جمع بينهما أمس السبت، ليتأهل سيمبا إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا برفقة النادى الأهلى متصدر المجموعة.



وذكرت أنها ليست المرة الأولى، حيث اشتكي الأهلي المصري وفريق نكانا الزامبي من هذه الواقعة من قبل.