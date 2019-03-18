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أخبار البلد

قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:54 ص
الرئيس وقرينته في
الرئيس وقرينته في ملتقى الشباب العربي والأفريقي
محمد عبد المنعم
أبدت سيدة مصر الأولى إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية سعادتها بما تم مناقشته في ملتقيات الشباب العربي والأفريقي الذي أقيمت فعالياته في أسوان.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت كثيرًا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والتي أثبتت أن أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة والتي علينا جميعًا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".
قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة
قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة
قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة
قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة
قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة

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