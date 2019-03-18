قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة

أبدت سيدة مصر الأولى إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية سعادتها بما تم مناقشته في ملتقيات الشباب العربي والأفريقي الذي أقيمت فعالياته في أسوان.



وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت كثيرًا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والتي أثبتت أن أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة والتي علينا جميعًا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".