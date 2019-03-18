مصرع 24 شخصًا على الأقل فى حادث قطار بالكونغو

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، أمس الأحد، بعدما خرج قطار بضائع، على متنه ركاب متسللون سرا، عن القضبان في إقليم كاساي في الكونغو الديموقراطية، وذلك حسبما أفادت الشرطة وهيئات طبية.



ووفقا لصحيفة ديلي اكسبريس، "قال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد: "انتشلنا 24 جثة معظمهم اطفال. إنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة"، مضيفا أن "معظم الركاب متسللين سرا لأنه قطار بضائع. وقد علقنا عمليات البحث بسبب حلول المساء في المنطقة".



وأوضح أن "العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمسة عربات أخرى لا تزال مقلوبة".



وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.



وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية خروج القطار عن سكته.



وجدير بالذكر أن هذا ثالث حادث قطار في شهر في الكونغو الديموقراطية. وقتل خمسة اشخاص في حادث قطار ركاب الشهر الفائت في محطة كاليندا في جنوب البلاد.



وحوادث القطارات متكررة وعادة ما تكون دامية في البلد الواقع في وسط أفريقيا بسبب القضبان المتهالكة والعربات المتداعية التي تعود لستينات القرن الفائت.