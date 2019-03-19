أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-3-2019

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم، الثلاثاء، 19 مارس 2019، وتراوح سعر الطماطم بين جنيهين و5.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6.75 جنيه ، والبصل من 4.25 إلى 6.25 جنيه.





ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 9 جنيهات ، والفاصوليا بـ 23 جنيها ، والفلفل الرومي بـ 8 جنيهات ، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بـجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ 18 جنيهًا، والبسلة بـ 12 جنيهًا، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات.





وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.





وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي جنيهين، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 4.50 جنيه، والليمون البلدي بـ7 جنيهات، واليوسفي 7 جنيهات.



