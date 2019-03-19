فايق يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له

استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمكتبه سفير الاتحاد الأوروبي السفير إيفان ساركوس، والوفد المرافق له.



وتطرق فايق فى حديثه إلى النشاطات المختلفة لحركة حقوق الإنسان أثناء زيارته الأخيرة لجنيف، كما رد على بعض التساؤلات التي طرحها سفير الاتحاد الأوروبى حول اهتمام مصر بعملية المراجعة الدورية الشاملة باعتبار أن ذلك يعكس الجهود المصرية بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان.



وأكد الجانبان التعاون المستمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.