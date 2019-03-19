نشأت الديهي يكشف تفاصيل تحريف الجزيرة لتصريحات وزير المالية

عرض الإعلامي نشأت الديهي، الفيديو الأصلي الذي تحدث فيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال حلقة سابقة من برنامج "بالورقة والقلم" عن الاقتصاد المصري، حيث أكد حينها أنه في حال استمرار وجود فجوة بين حجم الدين والمصروفات ستلجأ مصر للاستدانة من الخارج.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن فضائية "الجزيرة" تتعمد تشويه صورة مصر أمام العالم، بعدما اجتزأت جزءا من تصريحات وزير المالية.



وتابع "الديهي": "كلام الدكتور محمد معيط وزير المالية كان مفعما بالتفاؤل، لكن الجزيرة تعمدت تحريف تصريحاته، لأن الفسق هو منهج فضائية الجزيرة".