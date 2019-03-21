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تعليم

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل بالأم المثالية

الخميس 21/مارس/2019 - 01:36 م
كلية الدراسات العليا
كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل بالأم المثالية
عمرو ممدوح
احتفلت كلية الدراسات العليا للطفولة، بالتعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وفريق المرح للأنشطة الاجتماعية ووحدة العلاج بالفن ووحدة المهارات الاجتماعية بيوم الأم المثالية لأمهات أطفال المركز.

وبدأ الاحتفال بتقديم عروض للأطفال من ذوي الاحتياجاتَ الخاصة واستعراض الأنشطة التي تعلموها بالكلية، وقدمت د. هويدا الجبالي بتكريم الأمهات من موظفي وعاملات الكلية وقدمت لهم شهادات التقدير بالإضافة لتكريم أمهات الاطفال الذين يتم علاجهم وتربيتهم في المركز.

وأقيمت فعاليات الاحتفال تحت رعاية الدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبحضور الدكتورة هيام نظيف العميد السابق للكلية سابقا.

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