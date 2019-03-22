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رياضة

رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:35 م
فريق فيتا كلوب الكونغولى
فريق فيتا كلوب الكونغولى
يسري غازي - عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، فتح تحقيق رسمي حول شكوى نادي فيتا كلوب الكونغولي بشأن الأحداث الصادرة في مباراة سيمبا التنزاني.

وكانت ادارة النادي الكونغولي قدمت شكوى بمحاولات تسمم عبر أبخرة وغازات سامة تم إطلاقها في غرفة خلع الملابس وزجاجات المياه المقدمة للاعبين.

ووجه مدرب النادي الكونغولي فلورنت إبنجي اتهامات ضد الفريق التنزاني فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت على هامش الرحلة إلى دار السلام. 

ويواجه الفريق التنزاني عقوبات صارمة قبل مباراته أمام مازيمبي الكونغولي في دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا.
رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا
رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

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