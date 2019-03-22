رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، فتح تحقيق رسمي حول شكوى نادي فيتا كلوب الكونغولي بشأن الأحداث الصادرة في مباراة سيمبا التنزاني.





وكانت ادارة النادي الكونغولي قدمت شكوى بمحاولات تسمم عبر أبخرة وغازات سامة تم إطلاقها في غرفة خلع الملابس وزجاجات المياه المقدمة للاعبين.





ووجه مدرب النادي الكونغولي فلورنت إبنجي اتهامات ضد الفريق التنزاني فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت على هامش الرحلة إلى دار السلام.



