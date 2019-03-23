رئيس الوزراء الماليزي يفتح النار على إسرائيل: دولة لصوص

هاجم رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة لصوص"، وقال محمد: "لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش في دولة لصوص".





وأضاف في تصريحات صحفية من إسلام أباد، إن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية". مؤكدا: "لسنا ضد اليهود، ولكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية".





جاء ذلك في معرض تعليقه على الموقف الأمريكي من الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل.



