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أخبار العالم

رئيس الوزراء الماليزي يفتح النار على إسرائيل: دولة لصوص

السبت 23/مارس/2019 - 09:04 ص
مهاتير محمد
مهاتير محمد
عرفة البنداري
هاجم رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة لصوص"، وقال محمد: "لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش في دولة لصوص".

وأضاف في تصريحات صحفية من إسلام أباد، إن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية". مؤكدا: "لسنا ضد اليهود، ولكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية".

جاء ذلك في معرض تعليقه على الموقف الأمريكي من الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل.

وبدأ مهاتير الخميس، زيارة رسمية إلى باكستان، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان.

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