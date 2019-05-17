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فن

تربطها صداقة قوية بـ يوسف أمير .. لحظات مرحة بين دينا الشربيني وأطفال مسلسل زي الشمس

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:36 م
صدى البلد
محمد نبيل
شهدت كواليس مسلسل "زي الشمس" لحظات من المرح بين أبطال العمل وخاصة مجموعة الأطفال التي تشارك في بطولة المسلسل والنجمة دينا الشربيني التي تربطها صداقة قوية جدا بالطفل يوسف أمير الذي يجسد شخصية أمير.

ومن ناحية أخرى يستمر تصوير المسلسل حتى الأسبوع الأخير من رمضان خاصة وأن المخرج سامح عبد العزيز يكثف ساعات التصوير.

زي الشمس بطولة: دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مريم نعوم.

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