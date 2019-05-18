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برلمان

كلنا منتخب مصر.. مبادرة لمستقبل وطن قبل بطولة الأمم الأفريقية

السبت 18/مايو/2019 - 06:08 ص
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن كلمة سيف زاهر رئيس لجنة الرياضية بحزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا منتخب مصر" بفندق مينا هاوس بالهرم لتوحيد الجهود الجماهيرية ودعم الدولة المصرية استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، على رأس الحضور إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والرياضية حسن شحاتة، المدرب الأسبق للمنتخب، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية واللاعب السابق محمد فضل، المدير الفني للبطولة، سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الرياضية بالحزب، فضلا عن قيادات الحزب.

وعلى هامش المبادرة، قام مستقبل وطن بتكريم وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة ومحمد فضل وحسن شحاتة.

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