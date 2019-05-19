السيستم يسقط في الامتحان.. غضب بسبب فوضى امتحان تابلت أولى ثانوى.. طلاب: نظام السيستم يضيع مجهودنا.. وأولياء أمور: أبناؤنا أصيبوا بالإحباط والانهيار العصبى.. فيديو وصور

أولياء الأمور: أبناؤنا أصيبوا بالإحباط والانهيار العصبى

أحلام الالتحاق بكليات القمة تتبخر إذا استمر هذا النظام التعليمي

الطلاب: نظام السيستم يضيع مجهودنا

حالة من الغضب انتابت أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى بالغردقة، وذلك عقب أداء الطلاب لأول امتحانات نظام التابلت لمادة اللغة العربية وسادت حالة من الفوضى داخل لجان الامتحانات لعدم تمكن أعداد كبيرة من الطلاب الدخول على الشبكة الإلكترونية، لأداء الامتحانات بالتابلت، وتم تحويل الطلاب إلى النظام الورقي مع صدور قرار لهم بالعودة لأداء الامتحان الإلكتروني في حالة استقرار الشبكة، وعاد عدد من الطلاب لأداء الامتحانات بالتابلت قبل نهاية الوقت المقرر.وتجمهر عدد كبير من أولياء الأمور أمام مدارس الغردقة الثانوية، وقال أحد أولياء الأمور ويعمل موظفا، إن ابنته أصيبت بالإحباط بسبب الاختلال الذى حدث من سقوط السيستم وعودته مرة أخرى، مؤكدا أن أغلب الطلاب يمرون بحالة نفسية سيئة مما حدث.وقالت ولية أمر طالبة وتعمل طبيبة إن "تطوير التعليم ليس بالتابلت ولكن كان من الأفضل تطوير المناهج، حتى حينما تم تطبيق نظام السيستم أصيبت المنظومة بخلل رهيب يؤثر بالتأكيد على حالة أبنائنا، فأنا لدى بنت أصيبت بانهيار عصبى بسبب ما حدث فأنا وهى لم ننام منذ ليلة أمس ونحن فى شهر رمضان والسؤال الذى أطرحه هل يستمر النظام بهذا الخلل ويضيع حلمى بأن تصبح بنتى طبيبة مثلى".وقالت طالبة بمدرسة الغردقة الثانوية بنات، إنها أدت الامتحان بالنظام الورقي وكانت حزينة لأنها لم تؤد الامتحانات مثل زملائها بالتابلت لكنها بعد خروجها من الامتحانات اكتشفت أن النظام الورقي كان أسهل لأن أسئلته أسهل.وأشارت طالبة أخرى إلى أنها أدت الامتحانات بالتابلت لكن الأسئلة كانت غير مفهومة في عدد من النقاط، وهناك أسئلة من خارج المنهج، كما أن القلم الخاص بالكتابة على التابلت سيئ، عندما خرجت من اللجنة اكتشفت أن الامتحان الورقي أسهل بكثير.وقالت طالبة أخرى إن "التخبط الذى حدث مع سقوط السيستم وتحويل الامتحان من التابلت إلى الورقى أصابنا بالإحباط ونسينا كل ما ذكرناه فى اللغة العربية وأصابنا التوتر الذى يؤثر على إجابتنا ونحن لسنا حقل تجارب، ولو حدث ذلك فى العامين السابقين أحلامنا والكليات التى نطمح فى دخولها لن نتمكن من تحقيق تلك الأحلام".