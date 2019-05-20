رامز جلال عن حلقة أحمد حجازي: رد فعل الديناصور

نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة لمدافع المنتخب الوطني، ولاعب فريق "ويست بروميتش" الإنجليزي، أحمد حجازى من حلقة اليوم ببرنامج "رامز في الشلال".



وعلق "رامز": "‏‏‏رد فعل الديناصور ‎#أحمد_حجازي بعد اكتشاف المقلب.. بسم الله ما شاء الله ‎#رامز_في_الشلال".



والجدير بالذكر أن الفنان رامز جلال يدخل الموسم الرمضانى 2019 من خلال برنامج المقالب “رامز فى الشلال” الذى يخوض فيه تجربته المعتادة بكل عام من خلال عمل مقالب فى زملائه الفنانين واللاعبين، ويستضيف البرنامج جميع الممثلين والممثلات لفعل مقالب كوميدية بهم.





