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رياضة

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يدعو مجلس الأهلى لحضور الكونفدرالية .. والبركان المغربى يرد.. وصلاح ينشر صور جديدة له

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:58 ص
ريهام بكير
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوة لأعضاء مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر إقامته يوم الأحد القادم الموافق 26-5-2019.

رئيس الزمالك يوجه دعوة لمجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية


ورد منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي على نظيره في الزمالك السويسري كريستيان جروس بعدما نفى الأخير أنه لعب مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بطريقة الرجاء المغربي.


وحرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر " بعد وصل الفريق إلى أحد فنادق إسبانيا لخوض معسكر قبل مباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تعرض أحمد ياسر ريان ، لحادث سير على طريق رأس غارب أمس الاثنين، وكان بصحبة "لاعب الأهلي المعار للجونة" أثناء الحادث زميله في فريق الجونة أحمد أباظة ، إضافة إلى الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، للفريق الساحلى.


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