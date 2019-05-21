الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يدعو مجلس الأهلى لحضور الكونفدرالية .. والبركان المغربى يرد.. وصلاح ينشر صور جديدة له

رئيس الزمالك يوجه دعوة لمجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية



ورد منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي على نظيره في الزمالك السويسري كريستيان جروس بعدما نفى الأخير أنه لعب مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بطريقة الرجاء المغربي. ورد منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي على نظيره في الزمالك السويسري كريستيان جروس بعدما نفى الأخير أنه لعب مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بطريقة الرجاء المغربي.





وحرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر " بعد وصل الفريق إلى أحد فنادق إسبانيا لخوض معسكر قبل مباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا. وحرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر " بعد وصل الفريق إلى أحد فنادق إسبانيا لخوض معسكر قبل مباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.



تعرض أحمد ياسر ريان ، لحادث سير على طريق رأس غارب أمس الاثنين، وكان بصحبة "لاعب الأهلي المعار للجونة" أثناء الحادث زميله في فريق الجونة أحمد أباظة ، إضافة إلى الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، للفريق الساحلى.



