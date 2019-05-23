عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

تسبب ارتفاع درجات حرارة الجو الشديدة، فى نشوب العديد من الحرائق فى محال تجارية واتوبيسات وسيارات، و تفحم عمال داخل مصنع، وكان على رأسها اشتعال النيران فى ماتور أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بشارع بورسعيد، حيث وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران.وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد بالقرب من مديرية أمن القاهرة ، على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء ، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل ، تم محاصرة ألسنة النيران دون إصابات.- إنقاذ السبتية من كارثةوتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب بمنطقة السبتية دائرة قسم بولاق أبو العلا، بعدما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق كبير داخل مخزن خردة وأخشاب بشارع السبتية، على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ٧ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.وتبين من المعاينة أن المخزن على مساحة ٧٠٠ متر تقريبا وأنه به كميات كبيرة من الخردة والأخشاب مما تسبب فى سرعة اشتعال النيران وانتشارها بشكل كبير، إلا أن قوات الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة وتم السيطرة على كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى المخازن المجاورة دون إصابات.- حريق هائل بأحد المولاتكما اندلع حريق هائل في أحد المولات التجارية بالسوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء إخطارا بنشوب حريق في أحد المولات التجارية بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل ويجري الآن حصر التلفيات والخسائر المادية.- حريق كافتيريا أعلى سطح عقار