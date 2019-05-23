عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

تسبب ارتفاع درجات حرارة الجو الشديدة، فى نشوب العديد من الحرائق فى محال تجارية واتوبيسات وسيارات، و تفحم عمال داخل مصنع، وكان على رأسها اشتعال النيران فى ماتور أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بشارع بورسعيد، حيث وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران.
وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد بالقرب من مديرية أمن القاهرة ، على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء ، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل ، تم محاصرة ألسنة النيران دون إصابات.
- إنقاذ السبتية من كارثة
وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب بمنطقة السبتية دائرة قسم بولاق أبو العلا، بعدما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق كبير داخل مخزن خردة وأخشاب بشارع السبتية، على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ٧ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.
وتبين من المعاينة أن المخزن على مساحة ٧٠٠ متر تقريبا وأنه به كميات كبيرة من الخردة والأخشاب مما تسبب فى سرعة اشتعال النيران وانتشارها بشكل كبير، إلا أن قوات الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة وتم السيطرة على كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى المخازن المجاورة دون إصابات.
- حريق هائل بأحد المولات
كما اندلع حريق هائل في أحد المولات التجارية بالسوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.
وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء إخطارا بنشوب حريق في أحد المولات التجارية بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.
وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل ويجري الآن حصر التلفيات والخسائر المادية.
- حريق كافتيريا أعلى سطح عقار
وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد بالقرب من مديرية أمن القاهرة ، على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء ، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل ، تم محاصرة ألسنة النيران دون إصابات.
- إنقاذ السبتية من كارثة
وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب بمنطقة السبتية دائرة قسم بولاق أبو العلا، بعدما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق كبير داخل مخزن خردة وأخشاب بشارع السبتية، على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ٧ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.
وتبين من المعاينة أن المخزن على مساحة ٧٠٠ متر تقريبا وأنه به كميات كبيرة من الخردة والأخشاب مما تسبب فى سرعة اشتعال النيران وانتشارها بشكل كبير، إلا أن قوات الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة وتم السيطرة على كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى المخازن المجاورة دون إصابات.
- حريق هائل بأحد المولات
كما اندلع حريق هائل في أحد المولات التجارية بالسوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.
وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء إخطارا بنشوب حريق في أحد المولات التجارية بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.
وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل ويجري الآن حصر التلفيات والخسائر المادية.
- حريق كافتيريا أعلى سطح عقار
كما تمكنت قوات الإطفاء في سوهاج من إخماد حريق في كافتيريا أعلي سطح عقار بمدينة طما دون حدوث إصابات.
كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا نشوب حريق بكافتيريا مؤجرة ل "حامد. ع. ا" ٥٢ عاما، مشيده بالأعمدة الحديدية ومسقوفة بالعروق الخشبية والصاج أعلي سطح مبني مكون من طابقين ملك "محمد. ع. س" وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، بسؤال الأول ارجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي أدي لإحتراق محتويات الكافتيريا " ٢٠ كرسي، ٨ ترابيزة، تلفزيون، ثلاجة، بعض العروق الخشبية" وانفجار أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالكافتيريا ونفي الشبهة الجنائية.
- أتوبيس النقل العام على محور المشير
ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام على محور المشير طنطاوي.
وكانت النيران اشتعلت فى موتور أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بمحور المشير بمنطقة التجمع الخامس، حيث وجه اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران.
وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بمحور المشير طنطاوي بالقرب من ستاد الدفاع الجوي، وعلى الفور تم توجيه سيارتى إطفاء، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب، وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل، وتمت محاصرة ألسنة النيران دون إصابات.
- محل دواجن بوادي النطرون
وتمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بداخل محل لبيع الدواجن بقرية بنى سلامة بوادى النطرون دون حدوث إصابات بشرية ونتج عن الحريق نفوق عدد كبير من الدواجن.
تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، من بلاغًا من مركن شرطة وادى النطرون يفيد نشوب حريق بقرية بنى سلامة بوادى النطرون، وعلى الفور انتقلت وحدة الدفاع المدني بوادى النطرون وبالفحص والمعاينة تبين نشوب بداخل محل لبيع الدواجن ملك "باسم م م" دون حدوث إصابات.
ونتج عن ذلك نفوق العشرات من الدواجن بالمحل وتم التنسيق مع الطب البيطرى لدفنها دفنًا صحيًا خارج الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتم تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.
- سيارة مقطورة بـ طريق العاشر من رمضان
بينما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق هائل اندلع بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان بنها.
فيما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان بنها، ومن المرجح أن يكون السبب هو الارتفاع في درجات الحرارة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وجرى انتداب فريق من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وتحرير المحضر اللازم.
- غرق محطة وقود في البنزين
وأنقذت العناية الإلهية أهالى كفر الدوار من كارثة كادت تتحقق إثر انسكاب كميات كبيرة من البنزين على الأرض بداخل محطة تمويل سيارات بكفر الدوار أثناء تفريغ حمولة بنزين بداخل محطة شرابية بجوار البنك الأهلى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الموقف بإلقاء طبقة رغاوى على البنزين لعدم اشتعاله.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار بانسكاب كميات بنزين على الأرض بداخل محطة وقود، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردى، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وسيارات الإطفاء وتم إلقاء طبقة من الرغاوى على البنزين خشية الاشتعال نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
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كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا نشوب حريق بكافتيريا مؤجرة ل "حامد. ع. ا" ٥٢ عاما، مشيده بالأعمدة الحديدية ومسقوفة بالعروق الخشبية والصاج أعلي سطح مبني مكون من طابقين ملك "محمد. ع. س" وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، بسؤال الأول ارجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي أدي لإحتراق محتويات الكافتيريا " ٢٠ كرسي، ٨ ترابيزة، تلفزيون، ثلاجة، بعض العروق الخشبية" وانفجار أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالكافتيريا ونفي الشبهة الجنائية.
- أتوبيس النقل العام على محور المشير
ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام على محور المشير طنطاوي.
وكانت النيران اشتعلت فى موتور أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بمحور المشير بمنطقة التجمع الخامس، حيث وجه اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران.
وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بمحور المشير طنطاوي بالقرب من ستاد الدفاع الجوي، وعلى الفور تم توجيه سيارتى إطفاء، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب، وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل، وتمت محاصرة ألسنة النيران دون إصابات.
- محل دواجن بوادي النطرون
وتمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بداخل محل لبيع الدواجن بقرية بنى سلامة بوادى النطرون دون حدوث إصابات بشرية ونتج عن الحريق نفوق عدد كبير من الدواجن.
تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، من بلاغًا من مركن شرطة وادى النطرون يفيد نشوب حريق بقرية بنى سلامة بوادى النطرون، وعلى الفور انتقلت وحدة الدفاع المدني بوادى النطرون وبالفحص والمعاينة تبين نشوب بداخل محل لبيع الدواجن ملك "باسم م م" دون حدوث إصابات.
ونتج عن ذلك نفوق العشرات من الدواجن بالمحل وتم التنسيق مع الطب البيطرى لدفنها دفنًا صحيًا خارج الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتم تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.
- سيارة مقطورة بـ طريق العاشر من رمضان
بينما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق هائل اندلع بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان بنها.
فيما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان بنها، ومن المرجح أن يكون السبب هو الارتفاع في درجات الحرارة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وجرى انتداب فريق من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وتحرير المحضر اللازم.
- غرق محطة وقود في البنزين
وأنقذت العناية الإلهية أهالى كفر الدوار من كارثة كادت تتحقق إثر انسكاب كميات كبيرة من البنزين على الأرض بداخل محطة تمويل سيارات بكفر الدوار أثناء تفريغ حمولة بنزين بداخل محطة شرابية بجوار البنك الأهلى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الموقف بإلقاء طبقة رغاوى على البنزين لعدم اشتعاله.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار بانسكاب كميات بنزين على الأرض بداخل محطة وقود، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردى، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وسيارات الإطفاء وتم إلقاء طبقة من الرغاوى على البنزين خشية الاشتعال نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
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