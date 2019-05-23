بمعنويات مرتفعة.. شاهد... كلوب وصلاح في تدريبات ليفربول

نشر الحساب الرسمي لليفربول الانجليزي، فيديو من مران الفريق في الاراضي الاسبانية وهو يستعد للمباراة التاريخية التي ينتظرها عشاق الريدز حول العالم.
وكتب الحساب فوق الفيديو: 9 أيام في اشارة منه إلي عدد الأيام المتبقية عن الملحمة التاريخية التي يخوضها الفريق أمام غريمه الانجليزي توتنهام في نهائي دور أبطال أوربا في الاول من يوينو المقبل على استاد اتليتكو مدريد وندا ميتروبوليتانو.
وظهر لاعبي الريدز والطاقم الفني خلال الفيديو وهم في معنويات مرتفعة ويأملون الحصول علي اللقب الذي غاب عن الفريق لمدة تقارب الـ15عاما.
9 Days 💪#LFC | #UCLfinal pic.twitter.com/TkTEYzkzYI— Liverpool FC (@LFC) ٢٣ مايو ٢٠١٩