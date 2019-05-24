دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. يقدم «صدى البلد» مجموعة من الأدعية المستحبة فى رمضان، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام الشهر المبارك.



وحث النبى -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر عظيم ويبقى الدعاء في شهر رمضان المعظم من أهم الأشياء التي يداوم عليها الصائمون، وذلك لما في هذا الشهر الفضيل من روحانيات واستجابة مؤكدة للدعاء تكريمًا من رب العالمين لشهر رمضان عن سائر الشهور.



ورى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي (2525) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2050)



دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الذي يتشهر على الألسنة، هو: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ».