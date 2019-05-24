رافائيل بينيتيز يحسم موقفه من قيادة روما

حسم رافائيل بينيتيز، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، موقفه من عرض روما الإيطالي، لتولي المهمة الفنية للفريق بدايةً من الموسم المقبل، وفقًا لتقرير صحفي.



فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن روما عرض على بينيتيز قيادة الفريق، خلفًا لكلاوديو رانييري، المدير الفني الحالي، الذي سيرحل عقب نهاية الموسم.



وأضاف الموقع أن بينيتيز رفض قيادة الذئاب في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المدرب الإسباني قريب من تجديد عقده، مع الفريق الإنجليزي.



يذكر أن رانييري تولى المهمة الفنية لروما خلفًا للمدرب السابق، إيزيبيو دي فرانشيسكو.



ويحتل الفريق العاصمي المركز السادس، في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.