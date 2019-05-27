حسام موافي: التوازن في كمية السوائل ضرورة لمريض القلب والكلى

قال الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تحاليل وظائف الكبد تشمل قياس الإنزيمات أو البروتينات التى ينتجها الكبد في الدم، وأن الألبيومين الأساسية التى يصنعها الكبد تتروح نسبته فى الدم بين 3.5 لـ 5.5" .



وأضاف موافى خلال تقديمه برنامج "ربى زدنى علما"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"التوزان فى كمية السوائل ضرورة لمريض القلب والكلى".



وأوضح أن النسبة الطبيعية لتحليل الكرياتينين من البول تتراوح بين 0.6 إلى 1.2، لافتا إلى أن الجسم الطبيعى لايخزن ماء مهما كانت الكمية التي تناولها لذلك لا خطورة من تعاطى كمية كبيرة من الماء.

