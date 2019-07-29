أمير مرتضى يكشف حقيقة انضمام عبد الله السعيد للزمالك

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك موقف عبد الله السعيد من الانضمام لناديه في انتقالات الصيف المقبلة.



وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" عبد الله السعيد ليس من ضمن صفقات الزمالك في الموسم المقبل".



وكان أمير مرتضى منصور قد أكد في تصريحاته أن الزمالك أتم بالفعل تعاقده مع 6 لاعبين.

