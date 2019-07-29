ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى يكشف حقيقة انضمام عبد الله السعيد للزمالك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:36 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
عمرو ابوبكر
أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك موقف عبد الله السعيد من الانضمام لناديه في انتقالات الصيف المقبلة.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" عبد الله السعيد ليس من ضمن صفقات الزمالك في الموسم المقبل".

وكان أمير مرتضى منصور قد أكد في تصريحاته أن الزمالك أتم بالفعل تعاقده مع 6 لاعبين.

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد من الرحيل عن الزمالك

رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم في عزاء فاروق الفيشاوي

عروس المنوفية عذراء في الصباحية.. مفاجآت جديدة حول مقتل فتاة بعد زفافها بـ 24 ساعة ..فيديو

خالد صلاح يسخر من لجان الإخوان الإلكترونية وينشر صورة جواز سفره الحقيقي

بالشماريخ والألعاب النارية.. شاهد.. احتفالات جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

أمير مرتضى: الزمالك أكثر الأندية تضررا من أمم أفريقيا .. ولهذا السبب رحل جروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها