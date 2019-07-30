«تعليم بورسعيد» تستقبل الطالبة هدير خالد الفائزة بمنحة الدراسة بالمدرسة الفندقية الألمانية بـ الجونة

استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطالبة هدير خالد سمير حسن رضوان الفائزة بالمنحة الدراسية المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للدراسة بالمدرسة الالمانية بالجونة بحضور جمال السنوسى مدير عام ادارة التعليم الفنى.



وقدم باهى التهنئة للطالبة لحصولها على هذه المنحة من بين أقرانها المتقدمين من حملة الشهادة الاعدادية لهذا العام مؤكدا لها على دعم تعليم بورسعيد لها طوال مدة دراستها بالمدرسة الالمانية الفندقية بالجونة والتى تصل الى ٣ سنوات دراسية، متمنيا لها النجاح والتفوق فى دراستها.



وكانت "هدير" المقيدة بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ببورفؤاد والحاصلة على مجموع ٢١٨ درجة فى الشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ قد حصلت على هذه المنحة المقدمة من مؤسسة ساويرس لعدد ٤٠ طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية للدراسة بالمدرسة الالمانية الفندقية بالجونة بعد اجتيازها الاختبارات المؤهلة التى أقيمت بمحافظة السويس.



وتقدم المنحة خدمة تعليمية متميزة من خلال مناهج فندقية متطورة تدرس باللغة الالمانية على ايدى خبراء المان متخصصين وتغطى المنحة مصروفات الدراسة والاعاشة لمدة ثلاث سنوات للطلاب حملة الشهادة الاعدادية الحديثة الذين تم قبولهم طبقا للمعايير المحددة.