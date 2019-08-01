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سيارات

سوق السيارات المستعملة.. أسعار جيب شيروكي بعد التخفيض.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
كريم عاطف - على الخشاب
جذبت السيارة جيب شيروكي موديل 2000 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار السيارة جيب شيروكي موديل 2000 والقريبة منها بين 90 ألفا و100 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارة جيب شيروكي موديل 2000 .

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