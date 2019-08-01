مدبولي يوجه بسرعة طرح وحدات المجمعات الصناعية في مرغم والغردقة

ترّأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل الاقتصادية والاجتماعية.





وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول الموقف الخاص بصرف التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التى أقرّها مجلس الوزراء بناء على التقرير الذى تم رفعه من قبل اللجنة العليا للتعويضات.





كما استعرض المجلس ما يتعلق بالتكلفة المالية لتمليك وتأجير وحدات المجمعات الصناعية بكل من المجمع الصناعي بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية الذي يبلغ عدد وحداته 204 وحدات صناعية بمساحة 144م2 للوحدة، وكذا المُجمع الصناعي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الذي يبلغ عدد الوحدات به 218 وحدة صناعية بمساحة 336 م2 للوحدة.



