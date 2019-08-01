ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يوجه بسرعة طرح وحدات المجمعات الصناعية في مرغم والغردقة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
ترّأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول الموقف الخاص بصرف التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التى أقرّها مجلس الوزراء بناء على التقرير الذى تم رفعه من قبل اللجنة العليا للتعويضات.

كما استعرض المجلس ما يتعلق بالتكلفة المالية لتمليك وتأجير وحدات المجمعات الصناعية بكل من المجمع الصناعي بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية الذي يبلغ عدد وحداته 204 وحدات صناعية بمساحة 144م2 للوحدة، وكذا المُجمع الصناعي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الذي يبلغ عدد الوحدات به 218 وحدة صناعية بمساحة 336 م2 للوحدة.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها، وفى هذا الصدد كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة طرح هذه الوحدات الصناعية، والتى تأتى ضمن خطة الحكومة واهتمامها بدعم الصناعة الوطنية.

موضوعات متعلقة

مسئولو جهاز تنمية المشروعات بالعاشر من رمضان يكشفون لـ صدى البلد تفاصيل طرح 256 وحدة صناعية للشباب.. وتمويل يصل لـ 5 ملايين جنيه

رئيس الوزراء: بوابة موحدة لطرح الأراضي الصناعية إلكترونيا.. و700 مليون جنيه لترفيق المجمعات

خلال ترؤسه مجلس المحافظين.. مدبولي: الرئيس يجتمع بهم 3 أيام لاستعراض موقف تقنين الأراضي واستغلال الأصول.. توفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ لبيع منتجات الخدمة الوطنية

مقام على مساحة 51 فدانا.. مدبولي يتفقد مجمع الصناعات مرغم 2 في الإسكندرية

رئيس الوزراء: طرح مجمع مرغم الصناعي بإجمالي 204 وحدات للحجز قريبا

رئيس الوزراء يتفقد وحدة النافتا بـ شركة أنربك للبترول

ترشيحاتنا

من أجل العلم .. فتاة بريطانية لقيت مصرعها بسبب الأبحاث العلمية

موجز الرياضة.. قفشة يعقب على الانضمام للأهلي.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان..محمد يوسف يكشف عن رأيه في صالح جمعة

شاهد.. جلد شاب وفتاة بتهمة ممارسة الفاحشة في إندونيسيا

خلي بالك.. واتساب تحذر مستخدميها من تلك الرسالة

استقبال صادم لـ كوشنير «مهندس صفقة القرن» فى أولى محطات جولته بمنطقة الشرق الأوسط

تأكيداً لمؤشرات صدى البلد.. الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية 2019 بحد أدنى 94.15%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج

إطلالة محتشمة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من جديد بالبينك

من الساحل لـ ميت غمر.. معدات الري مصيف الغلابة في الدقهلية.. صور