رصد هلال ذي الحجة في المملكة العربية السعودية

بدأ المرصد الفلكي، مساء الخميس، رصد هلال شهر ذو الحجة في مرصد تمير وسط السعودية، استعدادا لإعلان موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.



وكانت مصر والسعودية أعلنتا فلكيا أن يوم السبت الموافق 10 أغسطس هو يوم وقفة عرفات.



أصدرت المحكمة العليا السعودية بيانا دعت فيه عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.



ونقلت قناة سكاي نيوز عن المحكمة السعودية قولها في البيان إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



