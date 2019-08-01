ترامب يفرض رسوما جمركية على الصين





مضيفا أنه كان يظن أن واشنطن عقدت صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، لكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن في الآونة الأخيرة، وافقت الصين على شراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة إلا أنها لم تقم بذلك، بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الصيني إنه سيوقف بيع الفنتانيل للولايات المتحدة مما قد يؤثر على المرضي الأمريكيين.



وأكد ترامب أن المحادثات التجارية مستمرة، وستبدأ الولايات المتحدة، في الأول من سبتمبر في فرض تعريفة إضافية صغيرة تبلغ 10٪ على بضائع بقيمة 300 مليار دولار من الصين إلى واشنطن.



وقال ترامب إنه يأمل في مواصلة الحوار الإيجابي مع الصين حول صفقة تجارية شاملة.



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر.ووفقا لما نشره ترامب على تويتر، أشار إلى أنه يتطلع إلى مواصلة محادثات إيجابية مع بكين بشأن صفقات تجارية.وقال ترامب في تغريدته إن ممثلي الولايات المتحدة عادوا للتو من الصين حيث أجرى محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية.