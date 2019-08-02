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محافظات

رئيس مدينة شرم الشيخ: شركة عالمية تتولى تطوير خليج نعمة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
ايمن محمد
قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ: إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شكل لإعداد دراسة لتطوير خليج نعمة وسوف تسند عملية التطوير لإحدى الشركات العالمية من بيوت الخبرة والتي تملك سابقة أعمال ناجحة بمصر.

ويعتبر خليج نعمة المنطقة السياحية الأقدم والأشهر بشرم الشيخ والواقعة في قلب شرم الشيخ وتحيطها الشواطئ الخلابة والهضاب الجبلية وبها أشهر الفنادق التي بدأت بها السياحة بشرم الشيخ وفندق رافت الهجان وقصته الشهيرة الذى صنعها جهاز المخابرات المصرية علاوة إلى أنه ممشى سياحي وشهد قمة مؤتمر صانعي السلام والصورة الشهيرة التي التقطت لزعماء العالم في وسط خليج نعمة.

وكان قد عقد وزير التنمية المحلية اجتماعا مع وزير الإسكان بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واحد المكاتب الاستشارية الكبرى لمناقشة مشروع تطوير قلب خليج نعمة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ تمتلك البنية السياحية لإقامة المؤتمرات الكبرى واستقبال الوفود من كل دول العالم مشيرا الى ان خليج نعمة يستحق التطوير لتنويع المنتج السياحي وخاصة مع قرب الانتهاء من المتحف الاثار العملاق نهاية العام الجاري.

ومازالت ملامح التطوير الجديدة لم يعلن عنها حتى الان ولم يصرح بها المسئولون .

رئيس مدينة شرم الشيخ: شركة عالمية تتولى تطوير خليج نعمة
رئيس مدينة شرم الشيخ: شركة عالمية تتولى تطوير خليج نعمة

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