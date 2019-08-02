صفقات الزمالك تشارك في التدريبات استعدادا لأبطال أفريقيا

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور ومشاركة جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرا.



وتواجد كل من محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو.



ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب بدور الـ 64 بدورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما نجح في التواجد بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز.