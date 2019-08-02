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ديني

حكم هجران الزوج لزوجته ثلاثة أعوام.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول ما حكم هجران الزوج لزوجته ثلاثة أعوام".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لو غاب الزوج وترك زوجته وأهملها حرام ولا يجوز شرعا، أما لو كان هناك اتفاق على ذلك وفي سفر فلا شيء في هذا الأمر.

وأضاف: يحرم على الزوج أن يهجر زوجته بدون سبب أو مسوّغٍ شرعي، ولا يحق له أن يمنعها حقها في الفراش لأنه من واجبه إعفافها، كما أنّ على الزوجة أن تسعى لمعرفة السبب الذي حدا بزوجها لهجرانها.

واستشهد بقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]

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